تعليم مطروح يحقق المركز الرابع في مسابقة الإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية

أشاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بالإنجازات المتواصلة للقطاع التعليمي بالمحافظة وحصد طلاب وطالبات مطروح مراكز متقدمة في المسابقات المركزية لكافة الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.



وأوضح وكيل الوزارة أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع مشيرا إلى أن تعليم مطروح حقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء المسرحي الشعري والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأشار شحاته إلى أن الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات حصلت ذلك المركز المتقدم جمهورياً في مسابقة الإلقاء للمرحلة الإعدادية.



وأضاف أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين وإدارة المدرسة تقديراً لهذا الإنجاز على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية .

وأهدى وكيل الوزارة إنجاز الإلقاء المسرحي للواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.