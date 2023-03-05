تعليم أسوان: تأهيل مشروعين لمعرض العلوم والهندسة ISEF على مستوى الجمهورية |صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن تأهل مشروعان لنهائى الجمهورية في تصفيات المرحلة الأولى لمعرض العلوم والهندسة ISEF ، أون لاين والذى يقام بالمدينة التعليمية بالقاهرة فى الفترة من ١٢ مارس حتى١٦ مارس .

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بأسوان ، وبإشراف من عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة حيث أن المشروعات اللذان وصلا لنهائى الجمهورية هما مشروع "اتحدي وانجح" للطالبة مريم أحمد حسن بمدرسة بلانة الثانوية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية ، ومشروع "الساعة المنقذة" للطالب عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز بمدرسة كمال نوبى للتعليم المزدوج التابعة لإدارة أسوان التعليمية ، ويتم التنافس بين المشروعات المتأهلة للتصفية للمعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.

معرض العلوم والهندسة

تعليم أسوان: تأهيل مشروعان لمعرض العلوم والهندسة

وكانت قد أقيمت تصفيات المرحلة الأولى لمعرض العلوم والهندسة ISEF ، أون لاين خلال الفترة من ٢٦ فبراير إلى ١ مارس بمشاركة ١٢ مشروعاً من مختلف الإدارات تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى برئاسة توفيق صابر .

وكان قد استقبل عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان ، وأحمد سليمان مكاوى أمين النقابة وذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية- محمد السيد مدير عام التعليم الفني ، وحاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية وذلك لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وشئون المعلمين .

أنشطة تعليمية

تعليم أسوان: تأهيل مشروعان لمعرض العلوم والهندسة

وأكد عبد الكريم لطفى أثناء اللقاء مع نقيب المعلمين على متابعة المديرية لمشاكل المعلمين ووجود تنسيق وتعاون متبادل بين المديرية والنقابة لتذليل الصعوبات وإيجاد حلول تساهم فى خدمة المعلمين وتيسير أعمالهم ، فيما أكد خلف الزناتى بأن النقابة تقف خلف المعلمين ولن تتوانى فى تقديم أى دعم مادى أو معنوى تقديرا لدور المعلمين الرائد من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

وأوضح الزناتى بأن النقابة تقوم بالعديد من المجهودات لصالح المعلمين فقد تم زيادة قيمة الميزة التأمينية لأصحاب المعاشات من يناير٢٠٢٣ لـ ٣٧ ألف جنيه بدلاً من ثلاثين ألف جنيه ، ورفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لاترد لأصحاب الأمراض المستعصية بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته.