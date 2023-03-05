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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. استكمال العلاج لمواطن أسوانى يحول دموعه لفرحة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع المواطنين

يواصل "صدى البلد" عرض سلسلة "جبر الخواطر"، لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يوميا داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

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جبر الخواطر

وكان طلب "م. ع"، هو الحصول على الموافقة لإستكمال علاجه لمعالجة مرض الفشل الكلوى ، مع تقديم مساعدة مالية لمساعدتهعلى تلبية مطالبها واحتياجاتها وذلك مراعاة لظروفه المعيشية والأسرية.

وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمر على الفور مسئولي الصحة بالمحافظة بإستكمال العلاج للمواطن ، مع صرف مساعدة مالية، لترتسم الفرحة على وجهه ، وتتحول دموعه لسعادة وسرور.

وكانت قد قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى إدفو ونصر النوبة بتنفيذ قوافل طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى المجانى لأهالى قرية وادى عبادى وقرية عنيبة حيث يأتي تنفيذ ذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية تم تنظيمها تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية وإستمرت لمدة يومين وشملت جميع التخصصات منها الباطنة والجلدية والمسالك والعظام ، بالإضافة إلى الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة ، علاوة على معمل للفحوصات والتحاليل الطبية .

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جهود صحية

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بأن القافلة الطبية المجانية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 2292 مواطن ومواطنة ، بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة السينية وتحاليل الدم وصرف العلاج المناسب ، فضلاً عن تنظيم ندوات توعية لتقديم إرشادات ونصائح التوعية العامة والتثقيف من أجل الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات والجهود المبذولة يومياً لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة من أجل الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن .

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