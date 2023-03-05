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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز أسوان للتنمية المستدامة يستضيف برامج تدريبية متنوعة

برامج تدريبية بأسوان
برامج تدريبية بأسوان

ينظم مركز أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولى فعاليات البرامج التدريبية لمستشارى وموظفى هيئة النيابة الإدراية وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بأوجه التنسيق والتعاون والدعم المتواصل مع وزارة الإتصالات لإطلاق سلسلة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتى تساهم فى صقل المهارات وتنمية الخبرات العملية والعلمية والمهنية سواء للموظفين والعاملين بمختلف قطاعات الجهاز الإدارى أو للشباب والمواطنين بمختلف الفئات .

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محافظ أسوان يلتقي بسفير الاتحاد الأوروبي لدراسة مشروع الارتقاء بمنظومة النظافة العامة

تكنولوجيا المعلومات

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية إستغلال محاور وآليات الثقافة الرقمية لمواكبة التحديات والتغيرات السريعة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتحقيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030 .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الدورات التدريبية لمستشارى وموظفى هيئة النيابة الإدارية تستمر لمدة أربعة أيام وتستهدف تدريب عدد (107) من المستشارين والموظفين بالهيئة وذلك بقاعات التدريب بفندق عروس النيل (قاعة المؤتمرات الدولية) بطريق كورنيش النيل وسط مدينة أسوان . 

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الإتحاد الأوروبى برئاسة سفير الإتحاد لدى مصر كريستيان برجر ، وحرمه ، والوفد المرافق له ضمن زيارته لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتى يتفقد خلالها عددا من المشروعات التى يمولها الإتحاد الأوروبى بمحافظة أسوان ، هذا وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية .

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أنشطة متنوعة

حيث يتناول الإجتماع سبل دعم الإتحاد الأوربى لمشروع متكامل للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة ، وتدوير القمامة للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل مدينة أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والإنبعاثات الكربونية ، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوفد الإتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية وهو الذى ظهر جلياً على أرض أسوان من خلال تنفيذ إتفاقية تمويل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt ) ، بجانب مشروعات تمكين المرأة والطاقة الجديدة والمتجددة والمتجسدة فى أكبر مدينة شمسية ببنبان ، والذى يضم 32 محطة شمسية تنتج 1460 ميجا وات. 

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