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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات في منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

هشم عامل رأس زوجته بآلة حادة داخل منزلهما بمنشأة القناطر بعد مشاجرة نشبت بينهما وفارقت الزوجة الحياة عقب 10 أيام داخل المستشفى متأثرة بإصابتها. 

 

تلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "نهاد م أ" ربة منزل مصابة بكسر في الجمجمة إثر تعدي بآلة حادة علي الرأس ومقيمة بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المصابة بسبب خلافات بينهما، وبعد مرور 10 أيام وردت إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها، جرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط زوج المجني عليها الهارب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هشم راس زوجته منشأة القناطر مشاجرة مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة

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