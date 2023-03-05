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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير العراق بالقاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية وقيادات البلدين يحرصون على استمرارها

مصر والعراق
مصر والعراق

قال الدكتور أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة، إن العلاقات بين العراق ومصر أزلية على مدار التاريخ، والفرص موجودة أمام القيادتين المصرية والعراقية لتأكيد آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقتين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


وأضاف «الدليمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصرية، وكانت هناك مباحثات في لتأكيد آفاق التعاون في كل المجالات.


ولفت سفير العراق بالقاهرة، إلى أنه جرى التأكيد خلال الزيارة على عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا العراقية المصرية، موضحا أن القيادة العراقية والمصرية حريصتان على تفعيل آفاق التعاون بين البلدين، وستعقد اللجنة العليا المشتركة في مايو المقبل.

 

الملفات المشتركة


وأشار سفير العراق بالقاهرة، إلى أن هناك الكثير من الملفات المشتركة والروابط بين البلدين، وجرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارات المعنية، وتفعيل عدد أكبر من المذكرات بما يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين.

سفير العراق بالقاهرة قصواء الخلالي مصر الدكتور أحمد الدليمي العراق السيسي

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