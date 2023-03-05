زوجة شاب قتل غدرا تنهار بالبكاء: مش مصدقة أنه مات ومستنياه يرجع

انهارت زوجة شاب يدعى "أيمن عابد" قتل غدرا على يد “زوج خطيبته السابقة” بالبكاء.

وقالت زوجة المجنى عليه خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه زوجها قتل غدرا على يد “زوج خطيبته السابقة”لافتة إلى أنه وقعت مشاكل بين الجاني وزوجة وطلبت الطلاق منه.

الشك والظن

وتابعت:" أن الجاني ظن أن زوجته تريد الطلاق، ثم الزواج من “خطيبها السابق”، المجنى عليه، فقرر التخلص من زوجها واستدرجه وقتله ومثل بجثته.

وأضافت زوجة المجنى عليه باكية" انا مش مصدقة أنه اتقلت ومستنية يرجع البيت".