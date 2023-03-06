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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة ينظم الدورة التدريبية للمهارات القيادية ..اليوم

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة أكريم همام مدير المعهد، وإشراف حسام الدين مصطفى الشريف، عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، اليوم الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة" وذلك خلال الفترة من 6-9 مارس 2023، بمقر المعهد.


يتمثل دور المعهد فى تأهيل وإعداد الكوادر الشبابية، ومواجهة التحديات التي تواجه الشباب، من خلال توعية الشباب وتحصينهم من الإشاعات،  والعمل على إدماج الطلاب مع بعضهم البعض لبث روح التعاون ومد جسور التواصل بين الطلاب.

يتضمن فعاليات البرنامج الجلسة الافتتاحية، ومحاضرة عن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وكذلك محاضرة عن التعامل الإعلامي، ومحاضرة بعنوان فن القيادة، وأخرى عن محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، ومحاضرة عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، بجانب ندوة ذاتية، والعديد من الأنشطة المتنوعة.

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