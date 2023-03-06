جثتان وخسائر هائلة.. الحصيلة النهائية لحريق مصنع طوب بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما في حريق نشب بمصنع طوب بقرية كفر العزازي التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى أبو حماد وتم إخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية فيما سيطرة قوات الحماية المدنية علي الحريق وتمكنت من إخماده.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع طوب بكفر العزازي وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق واخماده وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

وبالانتقال والفحص تبين استقبال مستشفى أبو حماد "أحمد ص ش" 24 سنة عامل مقيم عرب الفدان "جثة هامدة" فيما استقبلت مستشفى القرين جثة مجهولة الهوية، وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.