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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرامي موتسكلات|  إحالة عاطل لمحكمة الجنح في المرج

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالمرج، إحالة عاطل لمحكمة الجنح في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك"، بدائرة قسم شرطة المرج.

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أسلوب توصيل الأسلاك

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، القت القبض علي عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

وكان  قسم شرطة المرج، أثناء تفقد الحالة الأمنية  حيث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" مقيمبدائرة قسم شرطة المرج حال تردده على عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول وإخفائه عدد (3) دراجاتبخارية "مجهولة المصدر" بداخله .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأن الدراجات النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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