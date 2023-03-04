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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات في بلاعة الصرف| النيابة تأمر بتشريح جثة شاب الزيتون

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بمنطقة الزيتون بالقاهرة، اليوم السبت بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفي داخل بلاعة  للصرف الصحي ، لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي.

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البداية.. بلاغ

تلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغا من العاملين بالصرف الصحي يفيد بالعثور على جثة شخص طافية داخل البالوعة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر داخل شقته، في حالة تعفن وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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