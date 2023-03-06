مصرع شاب تحت عجلات سيارة بوسط مدينة نجع حمادي

لقي شاب مصرعه، أمام عجلات سيارة بمنطقة الساحل بوسط مدينة نجع حمادى شمال قنا ، بعدما تعمد صاحبها الاصطدام به.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع عبد العزيز عاشور 20 عاما، بعدما صدمته سيارة بمنطقة الساحل بنجع حمادى.

وكشفت التحريات الأولية، أن هناك خلافات بين سائق السيارة، و المجني عليه، وتعمد الاصطدام به فى منطقة الساحل، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.





دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.





جرى التحفظ على سائق السيارة ، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.