عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب تحت عجلات سيارة بوسط مدينة نجع حمادي

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، أمام عجلات سيارة بمنطقة الساحل بوسط مدينة نجع حمادى شمال قنا ، بعدما تعمد صاحبها الاصطدام به.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع عبد العزيز عاشور 20 عاما، بعدما صدمته سيارة بمنطقة الساحل بنجع حمادى.

 

بسبب لعب الكرة.. مصرع طفلين غرقاً في ترعة الكلح الغربى بنجع حمادى

قنا .. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها

 

وكشفت التحريات الأولية، أن هناك خلافات بين سائق السيارة، و المجني عليه، وتعمد الاصطدام به فى منطقة الساحل، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

 

جرى التحفظ على سائق السيارة ، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا نجع حمادى منطقة الساحل اصطدام سيارة مصرع شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق المتهمين بقتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي للمفتي

زوج ربة منزل بقنا: الطبيب وقف متفرجاً بعدما عالجها بشكل خاطئ

ترشيحاتنا

فضيحة في إسرائيل.. تفاصيل أزمة نتنياهو وطيران “إل عال” بشأن رحلة إيطاليا

وزير الكهرباء لصدى البلد: حوافز لصناعة معدات الهيدروجين الأخضر محليا

غلق مطعم سوري شهير في حلوان لمخالفته الشروط الصحية

بالدموع..أم تفاجأ ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

تصريح كارثي جديد..بايدن: خضعت لعملية جراحية لمعرفة ما إذا كان لدي مخ|فيديو

10 الاف مشجع في مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تطورت إطلالات نبيلة عبيد خلال العشرين عاما الماضية.. شاهد

أصعب جريمة.. محاكمة جدة أنهت حياة حفيدها قبل عام في بريطانيا

ظهور مفاجئ لـ نور ابنة أحمد الزاهر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بالحجاب والعباية.. رانيا فريد شوقى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

فيديو

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

الزلازل مستمرة .. 4 هزات أرضية تضرب تركيا من جديد|شاهد

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

قبل 8 قرون.. كنز يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا/ ما قصته.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ