مع قدوم ساعات الليل، فوجئ رجل بتمساح ضخم أمام منزله بمدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، خرج الرجل على صوت ضوضاء اعتقده لكلب أمام منزله لكنه فوجئ بزاحف خطير جعله يرتجف.

وقال سكوت هولينجسورث، اليوم الاثنين، إنه فوجئ بالتمساح يحتك بقدمه كما أنه لم يشعل أي ضوء أثناء خروجه من منزله.

هجوم تمساح

ولفت الأمريكي إلى أنه أصيب بجرح في قدمه بينما كان يضغط على التمساح، لكنه بمجرد ان أدرك حقيقته دخل على الفور إلى منزله.

وأشار إلى أن مسؤولي الحياة البرية أقروا بأن طول التمساح بلغ الـ 9 أقدام، كما أنهى صياد حياة التمساح أمام منزل الرجل الأمريكي.

ونُقل صاحب المنزل إلى المستشفى ، حيث اضطر إلى إجراء عملية جراحية في ساقه، مع حزنه من عدم مشاركته بأسبوع دايتونا للدراجات، أكبر حدث للدراجات النارية في العالم كونه يعمل راكبا للدراجات النارية.

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا