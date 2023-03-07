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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

ليلة بكت فيها مدينة مانشستر.. حكاية تألق محمد صلاح أدهشت الإنجليز

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر اسم النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الصحف العالمية على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد أن حقق الهدف رقم 129 خلال مسيرته مع الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

ليفربول ومانشستر يونايتد 

محمد صلاح حديث الدوري الإنجليزي

وسجل الملك المصري "كما يحب أن يلقبه عشاق الريدز" محمد صلاح هدفين في شباك فريق مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليصبح صاحب 129 هدفا، حديث الصحافة العالمية خاصة أن الفوز الذي حققه فريقه كان استثنائيا

وأصبح نادي مانشيستر يونايتد بعد الهزيمة الاستثنائية بـ7 أهداف نظيفة أمام ليفربول مساء الأحد بقمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر الأندية الإنجليزية التي سجل محمد صلاح في شباكها، حيث سجل صلاح في مرمى المان يونايتد 10 أهداف معادلا بها رقم الأسطورة الإنجليزية السابق آلان شيرار. 

وذكرت شبكة "Squawka" العالمية، أن محمد صلاح يعتبر أول لاعب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر أيضا في جميع المسابقات في 2022 /23، كما شارك الفرعون المصري بشكل مباشر في 32 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم، سجل 22 منها، وساهم في 11 تمريرة حاسمة.

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كما عزز محمد صلاح، قائمة الهدافين التاريخيين لكلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، برصيد 12 هدفًا، متفوقًا برصيد 3 أهداف عن أسطورة الريدز ستيفن جيرارد الوصيف برصيد 9 أهداف.

وأكد محمد صلاح، أنه سعى منذ اليوم الأول له في نادي ليفربول لتحقيق لقب الهداف التاريخي الذي انفرد به بعد ليلة كبيرة رقصت فيها مدينة ليفربول فرحا، بينما بكت مدينة مانشستر حزنا على العار الذي لحق بفريقها جراء الهزيمة المذلة بـ7 أهداف نظيفة.

وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مباشرة: "إنه أمر خاص للغاية، نحتاج فقط أن نحافظ على تواضعنا ونفوز بالمباريات ونواصل، نأمل أن يعطينا الفوز دفعة كبيرة، لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه".

وتحدث الملك المصري عن لقب الهداف التاريخي قائلا: "إنه أمر مميز للغاية تحطيم الرقم القياسي، الحصول على هذا الرقم ضد مانشستر يونايتد أمر لا يصدق".

الصحف العالمية 

الصحف العالمية وتألق محمد صلاح

وأضاف: "كنت دائمًا أطارد هذا الرقم القياسي منذ مجيئي إلى ليفربول، سأعود إلى المنزل واحتفل مع العائلة واتناول شاي البابونج، نحتاج فقط إلى الاستمرار ولعب كرة القدم بطريقتنا".

وقال المدرب بالاتحاد الإنجليزي، والصديق المقرب لصلاح، الكابتن إبراهيم هلهول، إن "مصر الآن تعيش حالة فرح وسعادة بابنها محمد صلاح، وأنه قدم أمسية كروية رائعة أمام مانشستر يونايتد"، مؤكدا أنه "كان ينفي ما يتردد حول مغادرة الملك المصري ليفربول، لأنه كان يسعى لتحقيق لقب الهداف التاريخي للفريق، وأنه لا يفكر في مغادرة النادي سوى بعد تحقيق هذا الحلم".

وأكد هلهول - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محمد صلاح سوف "يستمر في نادي ليفربول، فالتاريخ سوف يذكره إلى ما لا نهاية في الدوري الإنجليزي، لأنه أصبح من أساطير الدوري الإنجليزي"، مشددا على أنه "من أكثر اللاعبين التزامًا في الدوري الإنجليزي".

واختتم هلهول، أن أسباب نجاح محمد صلاح في الاحتراف، هو "الالتزام والإيمان بموهبته، فصلاح دائمًا لديه إيمان قوي في أن الله سوف ينصره، ودائما يلتزم بشكل كامل في التدريبات ولديه خطة يسير عليها بكل قوة".

وتصدر محمد صلاح أغلفة الصحف العالمية بعد الإنجاز التاريخي الذى حققه مع ليفربول بتحطيم رقم روبي فاولر أسطورة الريدز، والانفراد بلقب الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي، بعد السباعية المُهينة لمان يونايتد على ملعب "أنفيلد".

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية صورة النجم محمد صلاح بدون قميصه احتفالا بأحد أهدافه داخل شباك المان اليونايتد، تحت عنوان "كلوب يشيد بمحطم الرقم القياسي صلاح، ويصر على أنه سينتهي به الأمر كواحد من عظماء الآنفيلد على مر العصور".

وتصدر محمد صلاح غلاف صحيفة "التايمز" البريطانية، مع عنوان "(7-0)، الانتصار القياسي لليفربول أمام اليونايتد، تين هاج يصف فريقه بغير الاحترافي".

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