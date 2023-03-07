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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بعنوان قراءة النص.. دار علوم القاهرة تستضيف الناقد الأدبي محمود الربيعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ندوة علمية تحت عنوان (قراءة النص)، يحاضر فيها الناقد الأدبي الدكتور محمود الربيعي وعضو مجمع اللغة العربية والناقد الأدبي، ويأتي ذلك تحت إشراف وبحضور الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

وتقام الندوة اليوم الثلاثاء  7 مارس بقاعة زكي يماني بالكلية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، واوضحت الكلية أن الندوة متاحة لجميع الراغبين في الحضور.

دار علوم القاهرة تستضيف الناقد الأدبي الدكتور محمود الربيعي...بندوة بعنوان قراءة النص

ويعد الدكتور محمود الربيعي أحد أعلام كلية دار العلوم جامعة القاهرة في مجال النقد الأدبي وناقد أدبي كبير وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن وله العديد من المؤلفات الشعرية والأدبية والنقدية الفريدة التي أثرت المكتبة العربية في العصر الحديث والمعاصر، أهمها: 

- في نقد الشعر - قراءة الرواية: نماذج من نجيب محفوظ - نصوص من النقد العربي - مقالات نقدية - قراءة الشعر - من اوراقي النقدية - في النقد الأدبي - حاضر النقد الأدبي - أخي محمد الربيعي: ذكريات ومختارات - في الخمسين عرفت طريقي: سيرة ذاتية.

كما أن الدكتور محمود الربيعي عددًا من الأعمال النقدية العظيمة المترجمة، من أهمها: 
- تيار الوعي في الرواية الحديثة، تأليف: روبروت همفري.

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وعلي جانب آخر أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 43 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات، تعيين 10 وكلاء بعدد من كليات الجامعة، ففي كلية التربية النوعية تم تعيين الدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادي وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية، والدكتور محمود حامد محمود برين وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة تم تعيين الدكتورة علا حسن كامل وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان سعد السيد زناتي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تم تعيين الدكتور خالد سليمان سليمان وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سها علي عبد الجواد علي وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا تم تعيين الدكتورة أميرة شوقي أحمد سليمان وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية كلية الطب البيطري تم تعيين الدكتور فايز عوض الله صليب عوض الله وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم تعيين الدكتورة آمال محمد عبد الباقي عبد العزيز وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة مها فاضل محمد علي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

جامعة القاهرة كلية دار العلوم جامعة القاهرة قراءة النص الناقد الأدبي الدكتور محمود الربيعي اللغة العربية الناقد الأدبي Jobs Education

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