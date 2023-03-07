جمال فهمي للإعلامية قصواء الخلالي: أنت نموذج حقيقي للتطوير.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، إنه قبل دخوله لمهنة الصحافة قام بنشر العديد من الأوراق البحثية للكثير من الدراسات، مشيراً إلى أن أول مهامه الصحافية كانت عند توليه رئاسة قسمي الأخبار والتحقيقات بجريدة العربي.

وأضاف "جمال فهمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع علي قناة سي بي سي، أن مشاركته في تأسيس صحيفة العربي كانت واحدة من أهم التجارب في الصحافة المصرية المعاصرة.

وتابع جمال فهمي، أن الكتابة الساخرة هي أكثر أنواع الكتابة جدية إذا تم التعبير عنها بصدق، موضحاً أنه قال أثناء خوضه لانتخابات نقابة الصحفيين "انا مش بتاع خدمات".

وأشاد الكاتب الصحفي جمال فهمي بأداء الإعلامية قصواء الخلالي، قائلا: أشيد بأدائك المهني والمستوى الرفيع الذي تتمتعين به.. وأنتِ نموذج حقيقي للتطوير.