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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبد المنعم يعلق على مسلسل أزمة منتصف العمر

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

حرص الفنان تامر عبد المنعم على إبداء إعجابه بمسلسل أزمة منتصف العمر خلال لقائه مع كاميرا موقع صدى البلد.

وقال :" انا احب كريم فهمي والمسلسل رائع وجدلي ومهم، كما أن تمثيل الفنان رشدي الشامي أبهرني فهو مميز ومتمكن من الدور بشكل رائع".

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان تامر عبد المنعم، وكشف عن رأيه في تنمر الجمهور على الإعلامية ياسمين عز بسبب تصريحاتها عن الرجال.

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وقال تامر عبد المنعم، خلال لقاء مع عدسة موقع صدى البلد: زعلت لما تنمروا على ياسمين عز وطلعولها صور قديمة في إشارة انها عملت عمليات تجميل".

وكان قد كشف تامر عبد المنعم، عن الأسباب وراء الاستقالة من غرفة صناعة السينما وكواليسها، وفجر مفاجآت تخص شركات إنتاج تتنازع على أفلام سينمائية.

وأعلن تامر عبد المنعم، استقالته من غرفة صناعة السينما منذ أيام بعد مدة تجاوزت 17 عاما، وحصلنا على نص الاستقالة التي قدمها إلى غرفة صناعة السينما.

ونشر تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، منشورًا يعلن من خلاله عن استقالته من المنصب، وكتب: لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت السبعة عشر عاما على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة.

وأضاف تامر عبد المنعم: لذلك تقدمت بـ استقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام ونصف العام.

واختتم: “كل الاحترام للمجلس رئيسًا ونوابا وأعضاء وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين من خارج أعضاء".

تامر عبد المنعم ياسمين عز كريم فهمي الفنان تامر عبد المنعم أزمة منتصف العمر

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