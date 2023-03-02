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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبد المنعم: دافعت عن ياسمين عز لما تنمروا عليها

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان تامر عبد المنعم، وكشف عن رأيه في تنمر الجمهور على الإعلامية ياسمين عز بسبب تصريحاتها عن الرجال. 

وقال تامر عبد المنعم، خلال لقاء مع عدسة موقع صدى البلد: زعلت لما تنمروا على ياسمين عز وطلعولها صور قديمة في إشارة انها عملت عمليات تجميل".

وكان قد كشف تامر عبد المنعم، عن الأسباب وراء الاستقالة من غرفة صناعة السينما وكواليسها، وفجر مفاجآت تخص شركات إنتاج تتنازع على أفلام سينمائية.

وأعلن تامر عبد المنعم، استقالته من غرفة صناعة السينما منذ أيام بعد مدة تجاوزت 17 عاما، وحصلنا على نص الاستقالة التي قدمها إلى غرفة صناعة السينما.

ونشر تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، منشورًا يعلن من خلاله عن استقالته من المنصب، وكتب: لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت السبعة عشر عاما على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة.

وأضاف تامر عبد المنعم: لذلك تقدمت بـ استقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام ونصف العام.

واختتم: “كل الاحترام للمجلس رئيسًا ونوابا وأعضاء وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين من خارج أعضاء المجلس”.

تامر عبد المنعم عمليات تجميل الفنان تامر عبد المنعم أفلام سينمائية

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