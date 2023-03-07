بسبب الجزيري.. الإفريقي التونسي: الزمالك مهدد بإيقاف القيد ثلاث فترات قادمة

أكد سليم بولصنام محامي نادي الإفريقي التونسي أن نادي الزمالك يعاقب حالياً بعقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات قادمة بسبب حق رعاية المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال سليم بولصنام محامي نادي الإفريقي التونسي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الزمالك مطالب بسداد قيمة حق رعاية سيف الدين الجزيري حتي يتم رفع الإيقاف عنه وهو مبلغ يصل إلى 800 ألف جنيه مصري فقط".

وتابع: "من وجهة نظري أن قرار إيقاف القيد عن الزمالك ثلاث فترات "قرار روتيني" وبمجرد أن يتم الدفع سيتم حل أزمة القيد من قبل الفيفا".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك في أول ثلاث جولات لم يعرف طريق الفوز بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا، والخسارة بنتيجة (2-0) في تونس أمام الترجي.