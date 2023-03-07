كتبنا ورقة عرفي| كيف عاشت أنوش مع زوجها

كانت جهات التحقيق في القاهرة، فتحت التحقيق مع "أنوش" المتهمة بإدارة قناة على موقع اليوتيوب، وتبث فيديوهات خادشة، تظهر فيها بملابس مثيرة، وذلك بعد بلاغ تقدم فيها، وجاء في نص التحقيقات:

واعترفت "أنوش"، قائله: أنا أبويا كان بيشتغل موظف في شركة طرة للأسمنت، وأمي ست بيت، وعندي خمس أخوات ثلاث ولاد وبنتين، وكلهم أتجوزوا وأنا آخر واحدة اتجوزت فيهم لغاية لما رحت عشت مع جوزي، وأنا متجوزة من 2012 من جوزي اللى اسمه عبد اللاه.م، وطلعت من تانية إعدادي مكملتش تعليمي، وكنت بشتغل عشان أساعد أمي، وكنت بشتغل في مصنع خياطة وفي محلات بياعة وفي محلات طرح وجزم وملابس حريمي.

كتبنا ورقة عرفي وفضلت عايشة معاه

واستكملت "أنوش" خلال التحقيقات، أن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا، وتقول كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا وتوقفت عن العمل لما اتجوزت في 2012، وسكنت مع زوجي في كذا مكان أولهم الدواجن في حلوان، وبعد كده ورحنا عزلنا وقاعدنا في حدائق حلوان في المكان اللي أنا اتمسكت فيه في المعصرة، والبيت ده إيجار باسم جوزي وأنا عاملة عقد صوري من صاحب البيت عشان أعرف أعمل توكيل للمحامي، وجوزي بيدفع 1800 جنيه في الشهر بالخدمات، وبيشتغل سمسار عقارات، ودخلة في الشهر5000 جنيه تقريبًا.

وأوضحت "أنوش": أنا كنت ساكنة مع جوزي في البيت لغاية ما خلفنا ولد وبنت الولد اسمه آدم والبنت اسمها سلمىلكن توفاها الله، كان عندها مشكلة في الرئة وتوفت، في 23 أكتوبر 2020، وأنا خلفتها بعد ما جوزي رجعني من الطلاق، لأني اتطلقت منه عشان كان فيه مشاكل ما بينا بسبب أمه وأخته، والكلام ده كان في 2016، ورجعنا تاني لبعض، وهومردنيش رسمي كتبنا ورقة عرفي وفضلت عايشة معاه ورفعت دعوى اثبات جواز، عشان مكنش عايز يكتب عليا رسميوإحنا أثبتنا الزواج ده في المحكمة.