العالم في يوم| مرسوم عاجل من أمير قطر.. روسيا تعلن السيطرة على مدنية جديدة بأوكرانيا.. وفرنسا تعاني الشلل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الأمير تميم يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة القطرية الجديد

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء القطري على النحو التالي: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، وزيرا للخارجية و الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

كما تضمن التشكيل الجديد الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ، وزيرا للداخلية وعلي بن أحمد الكواري ، وزيرا للمالية و جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيرا للمواصلات و صلاح بن غانم العلي ، وزيرا للرياضة والشباب .

كما تم تعين كلا من : الدكتورة حنان بنت محمد الكواري ، وزيرا للصحة العامة والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيرا للبلدية وسعد بن شريدة الكعبي ، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة ، عضوا بمجلس الوزراء وغانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيرا للتجارة والصناعة.

كما شملت قرارات التعين ايضا بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيرا للثقافة و مسعود بن محمد العامري ، وزيرا للعدل و الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيرا للبيئة والتغير المناخي و الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيرا للعمل ومحمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة وكذلك محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.



توقف القطارات وإغلاق المدارس.. التفاصيل الكاملة لأصعب الإضرابات في تاريخ فرنسا

تواجه فرنسا، اليوم الثلاثاء، واحدا من أصعب الاضرابات في تاريخها حيث توقفت معظم القطارات، وأغلقت مصافي النفط، وانخفض إنتاج الكهرباء؛ فيما نظمت النقابات اليوم السادس من الإضرابات على مستوى البلاد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وسوف يرفع الإصلاح سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 ويتطلب 43 عاما من العمل لكسب معاش تقاعدي كامل.

ومن المتوقع تنظيم أكثر من 250 احتجاجًا في باريس وفي جميع أنحاء البلاد فيما يأمل المنظمون أن يكون أكبر استعراض للقوة حتى الآن ضد تشريع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد ما يقرب من شهرين من المظاهرات، حيث يخضع مشروع القانون للمناقشة في مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع.

وأظهرت استطلاعات الرأي منذ أسابيع أن غالبية الناخبين يرفضون الإصلاح، الذي سيرفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 من بين إجراءات أخرى، ويقول المشرعون اليساريون إن الشركات والأثرياء يجب أن يتدخلوا أكثر لتمويل نظام المعاشات التقاعدية.

لكن الحكومة تعتزم التمسك بموقفها وتنفيذ الخطط التي تقول إنها ضرورية لضمان أن نظام التقاعد لا ينهار.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لقناة فرانس 5 التلفزيونية: "أفهم جيدا أنه ليس هناك الكثير من الناس يرغبون في العمل لمدة عامين آخرين، لكن من الضروري ضمان استمرارية النظام'.

وهددت النقابات بتجميد الاقتصاد الفرنسي مع توقف العمل في قطاعات متعددة، وأنها ستزيد الضغط لمحاولة إقناع المشرعين بعدم التصويت لصالح الإصلاحات، مؤكدة أن الإضرابات المستمرة، خاصة في مصافي النفط والسكك الحديدية، قد تطول على مدى عدة أيام.

140 هجوما في 24 ساعة.. روسيا تصارع من أجل باخموت الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، التصدي لأكثر من 140 هجوما روسيا خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات فاشلة في محوري كوبيانسك وليمان.

وأضافت أنه تم إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع من أصل 11 استخدمتها روسيا أمس.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية مستمرة في محاولات دخول باخموت رغم خسائرها الكبيرة.

وأفادت بأنه قد تم استهداف مواقع انتشار لجنود روس وصواريخ مضادة بـ 15 غارة جوية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن مدينة باخموت والمناطق المحيطة بها تتعرض لـ 'هجمات مستمرة' لأن 'العدو لا يأخذ في الحسبان الخسائر'.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين تعهدوا بمواصلة الدفاع عن مدينة باخموت المحاصرة ، حيث تأمل روسيا في تحقيق أول مكسب كبير لها في زمن الحرب منذ أكثر من نصف عام ، وسيعززون دفاعاتهم.



وزير الدفاع الروسي: باخموت صارت بأيدينا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن الاستيلاء على باخموت في شرق أوكرانيا سيسمح لقوات موسكو بشن مزيد من العمليات الهجومية.



أعلن شويجو السيطرة على نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.

وأضاف أن إمدادات الأسلحة المتزايدة من الناتو لنظام كييف لن تؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية زادت في فبراير بنسبة 40 بالمئة، لتتجاوز 11 ألف شخص.

تراجع احتياطي الذخيرة.. حرب أوكرانيا تعرض الأمن القومي البريطاني للخطر



حذر برلمانيون بريطانيون من أن إعادة بناء مخزون بريطانيا المتضائل من الذخائر بعد الحرب في أوكرانيا قد يستغرق عقدا على الأقل مما يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" عن لجنة الدفاع في مجلس العموم أن بريطانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سمحوا بانخفاض احتياطياتهم من الذخيرة إلى "مستويات خطيرة" في الوقت الذي يسعون فيه إلى إبقاء كييف مزودة بالذخيرة في كفاحها ضد الهجوم الروسي.

وقالت اللجنة إن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية أسلحة "غير متناسب للغرض"، وحثت وزارة الدفاع على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مستويات مخزوناتها.