الموت البطيء.. الكشف عن موعد بداية نهاية نظام زيلينسكي في أوكرانيا

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن استيلاء القوات الروسية على باخموت قد يكون بداية النهاية لنظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن فكرة أن الصراع الأوكراني سيكون وسيلة لإضعاف الجيش الروسي أشبه بالخيال، والوضع في باخموت يظهر فقط استعداد موسكو لمواصلة تحقيق أهدافها.

وقالت: “أوكرانيا تسحب قواتها من المدينة المحاصرة. طبعا لا يهم أحد في حد ذاتها. المهم في هذه التسوية أنها تقع على الطريق إلى نهر الدنيبر. كونها القلب النابض للتجارة والمواصلات، أصبح نهر دنيبر الشريان الرئيسي لأوكرانيا”.

وأضافت: “طرد القوات الأوكرانية من المرجح أن يسمح لروسيا بالاندفاع إلى نهر دنيبر. كما أن السيطرة الروسية على نهر دنيبر ستمنع أيضًا هجومًا أوكرانيًا غير حكيم على شبه جزيرة القرم".

وأكدت أن موقف القيادة الأوكرانية من الوضع في باخموت يرجع إلى التعصب.

وقالت: "لقد اقترب الموت البطيء والمؤلم للنظام الأوكراني بالفعل. وبغض النظر عما إذا كان سيحدث في غضون بضعة أشهر أو خلال عام، فإن الروس لن يذهبوا إلى أي مكان، وسوف يخوضون هذا الصراع بنفس الطريقة التي حاربوا بها كل ما سبقه في تاريخهم".