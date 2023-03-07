عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموت البطيء.. الكشف عن موعد بداية نهاية نظام زيلينسكي في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن استيلاء القوات الروسية على باخموت قد يكون بداية النهاية لنظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن فكرة أن الصراع الأوكراني سيكون وسيلة لإضعاف الجيش الروسي أشبه بالخيال، والوضع في باخموت يظهر فقط استعداد موسكو لمواصلة تحقيق أهدافها.

وقالت: “أوكرانيا تسحب قواتها من المدينة المحاصرة. طبعا لا يهم أحد في حد ذاتها. المهم في هذه التسوية أنها تقع على الطريق إلى نهر الدنيبر. كونها القلب النابض للتجارة والمواصلات، أصبح نهر دنيبر الشريان الرئيسي لأوكرانيا”.

وأضافت: “طرد القوات الأوكرانية من المرجح أن يسمح لروسيا بالاندفاع إلى نهر دنيبر. كما أن السيطرة الروسية على نهر دنيبر ستمنع أيضًا هجومًا أوكرانيًا غير حكيم على شبه جزيرة القرم".

رئيس بيلاروسيا يكشف تفاصيل محاولة أوكرانيا جر بلاده إلى الحرب

رداً على "النكتة" الصينية.. الكرملين: واشنطن هي "اليد غير الخفية" في أوكرانيا

وأكدت أن موقف القيادة الأوكرانية من الوضع في باخموت يرجع إلى التعصب. 

وقالت: "لقد اقترب الموت البطيء والمؤلم للنظام الأوكراني بالفعل. وبغض النظر عما إذا كان سيحدث في غضون بضعة أشهر أو خلال عام، فإن الروس لن يذهبوا إلى أي مكان، وسوف يخوضون هذا الصراع بنفس الطريقة التي حاربوا بها كل ما سبقه في تاريخهم".

روسيا أوكرانيا القوات الروسية موسكو الجيش الروسى شبه جزيرة القرم زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

طلب عاجل من إدارة الترجي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. تفاصيل

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

البحوث الفلكية: لا توجد مؤشرات على حدوث زلزال في 8 مارس

موضوعات متعلقة

تغريدات نارية .. حرب بين روسيا وبريطانيا في السودان| ماذا يحدث؟

أهالي ضحايا هجوم المقدادية بالعراق يرفضون إقامة عزاء

انطلاق أول حملة تطعيم ضد الكوليرا فى غرب سوريا

رجال إيران يرتدون الحجاب| ماذا يحدث في بلد المرشد؟.. شاهد

دعوات لمنكوبي الزلزال| كيف أحيت مساجد تركيا ليلة النصف من شعبان

5 محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا

السعودية ولبنان بالمقدمة| البنوك المركزية العربية تمتلك أكثر من 1500 طن ذهب

ارتفاع جديد| أسعار صادمة لـ الدولار الامريكي فى العراق

ترشيحاتنا

قضية نجم الفريق السابق |نجم الزمالك السابق يعلن خبر سار لجماهير الفريق

اقتراح برلماني بإطلاق مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين

الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن منزلة الشهداء

تصاعد الاحتجاجات.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين

فيديو وإنفوجراف .. الوزراء يحتفي باليوم الدولي للمرأة

انفوجراف ..مواعيد إجراء قرعة الحج فى ال 27 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غرفة نومها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل صادم

ساب مراته تتألم عشان الفلوس.. هل حقنة الظهر للولادة ليست مهمة

مفأجاة بعد تربية سيدة تمساحا لمدة 20 عاما في أمريكا

تسبب في وفاة 6 شباب.. كيف نحمي أنفسنا من القاتل الصامت؟

فيديو

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

كريستيانو والزمالك.. نظام البطولة العربية والجوائز/ فيديو جراف

فيديو وصور ممرضات أطفيح بالملابس الداخلية .. إحالة قضية زنوبة ونجلاء للجنايات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ