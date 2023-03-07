معهد العالم العربي في باريس يستضيف لقاءات حول الأندلس

يستضيف معهد العالم العربي في باريس، أربعة لقاءات حول "الأندلس: المعارف والقوى"، يديرها الفيلسوف جان بابتيست برينيه، والمؤرّخَين جويل شاندليي وإيمانويل تيكسيي دو مينيل، وتناقش مساهمات الأندلس القوية في التاريخ العالمي للمعارف.

تاريخ عريق

وأعلن المعهد أن هذه اللقاءات تتعمّق في ثنايا تاريخٍ عريق، والتفاعل الثقافي في تلك المرحلة من تاريخ البلاد، كما تتطرّق إلى الفترة التي انتشر فيها الإسلام منذ الثلث الأول للقرن السابع الميلادي وحتى أواسط القرن الثامن، على امتداد مناطق شاسعة ومختلفة ومتعدّدة، شملت معظم شبه الجزيرة الأندلسية، وقسماً مهمّاً من فرنسا، أو الأرض الكبيرة، كما كانت تسمى في القدم.

أسئلة محورية

وهذه اللقاءات، تحاول الإجابة على أسئلة محورية هي: عمّا نتحدّث عندما يتعلق الأمر بالأندلس؟ وما هي أبرز المحطّات في تاريخ المعرفة فيها؟ ما هي التيارات والموضوعات الكبرى للمعارف في الأندلس؟ وكيف يتلاقى تاريخ المعارف مع التاريخ السياسي والاجتماعي؟