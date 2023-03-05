ضمن حياة كريمة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في أرمنت بالأقصر غدا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، غدا الإثنين، والذي يستمر حتى 12 مارس الحالي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية وزارة الثقافة.



ويتضمن الأسبوع عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بعدد من مدارس قرى مركز أرمنت، وهي مدرسة الشهيد عثمان مكي بقرية المحاميد قبلي، مدرسة المحاميد بحري الإعدادية المشتركة، مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة، مدرسة الرزيقات بحري الإعدادية المشتركة، مدرسة الرزيقات قبلي الإعدادية المشتركة.

تتضمن فعاليات الأسبوع الذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تنفيذ عدد من الورش الفنية على مدار أيام الأسبوع، موجهة للأطفال والشباب والمرأة، ومنها: ورش في مجالات الحلي والخيامية والديكوباج والكروشيه والخط العربي، إضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية، ولقاءات توعية حول أهمية الحفاظ على المياه، ومحاضرات توعية ضد الإدمان، وأمسيات شعرية، وفقرات مواهب القرى، وعروض فنية لفرقة جاردن سيتي للأطفال، وعروض فنية لفرق الأقصر للموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية. ويشرف على تنفيذ الفعاليات أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية.

فعاليات ثقافية



جدير بالذكر أن فعاليات الأسابيع الثقافية بحياة كريمة تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للمرأة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وسبق للهيئة أن نفذت 15 أسبوعا ثقافيا ضمن المبادرة منذ أغسطس 2021 وحتى الآن في مراكز وقرى محافظات أسيوط وقنا والفيوم والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية وبني سويف، وشهدت إقبالا وتفاعلا كبيرا من أهالي وأبناء هذه المحافظات.