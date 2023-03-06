عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فقيد الأمة .. اتحاد الآثاريين العرب ينعى عبد الرحمن الأنصاري

صدى البلد

نعى المجلس العربي للآثاريين العرب، نائب رئيسه الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 87 عامًا.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للآثاريين العرب، حيث وصف الراحل أنه فقيد الأمة ومؤسس علوم الآثار بالجزيرة العربية. 

 

نعي الآثاريين العرب للدكتور عبد الرحمن الأنصاري

وفاة المؤرخ السعودي عبد الرحمن الأنصاري عن 87 عاما

ضمن حياة كريمة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في أرمنت بالأقصر غدا

زخم فني بالمنيا.. إصدارات قصور الثقافة بمعرض سمالوط وختام المواطنة بمنشأة زعفران

معنى التراث وأهميته في محاضرة بـ"بيت ثقافة سنديون"

بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجامعة الأمريكية في الشارقة

الإيسيسكو تنظم دورة تدريبية بالقاهرة حول دراسات الجدوى وإدارة مشروعات ترميم الآثار

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

في احتفالية بـ الإيسيسكو .. إطلاق منصة تيتريت للإدماج الرقمي

هلت ليالي.. عروض تراثية وأمسيات ومحاضرات توعية بالغردقة وشلاتين

مراكش.. إعادة افتتاح متحف التراث اللامادي في ساحة الفنا

عبد الرحمن الأنصاري.. مسيرة عطاء

 

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن الأنصاري شغل منصب عضو مجلس الشورى سابقًا، وإذ يعد من أشهر المؤرخين السعوديين، كما يعزى له إعادة اكتشاف قرية الفاو الأثرية، عاصمة مملكة كندة القديمة الواقعة جنوب الجزيرة العربية في سبعينيات القرن العشرين، كما تولى مهمة الإشراف على أعمال التنقيب فيها على مدى عقدين.

وللراحل الدكتور عبد الرحمن الأنصاري نحو 14 مؤلفاً تناولت الجوانب التاريخية والأثرية في الجزيرة العربية، وثق من خلالها طرق التجارة القديمة والمدن والقرى التاريخية التي تمر من خلالها.

ولد عبد الرحمن الأنصاري في المدينة المنورة عام 1935، وأتم دراسته الثانوية فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر ليحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم ابتعث بعد ذلك إلى جامعة ليدز  في المملكة المتحدة للدراسة حيث حصل منها على درجة الدكتوراه في الفلسفة من قسم الدراسات السامية في العام 1966.

عبد الرحمن الأنصاري رحيل عبد الرحمن الأنصاري اتحاد الآثاريين العرب محمد الكحلاوي المجلس العربي للآثاريين العرب ينعي الدكتور عبد الرحمن الأنصاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

وفاة المؤرخ السعودي عبد الرحمن الأنصاري عن 87 عاما

ضمن حياة كريمة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في أرمنت بالأقصر غدا

زخم فني بالمنيا.. إصدارات قصور الثقافة بمعرض سمالوط وختام المواطنة بمنشأة زعفران

معنى التراث وأهميته في محاضرة بـ"بيت ثقافة سنديون"

بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجامعة الأمريكية في الشارقة

الإيسيسكو تنظم دورة تدريبية بالقاهرة حول دراسات الجدوى وإدارة مشروعات ترميم الآثار

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

في احتفالية بـ الإيسيسكو .. إطلاق منصة تيتريت للإدماج الرقمي

ترشيحاتنا

عطل فني يضرب تويتر عالميا

بملامح غريبة.. أول تعليق من أحمد السقا بعد ظهوره فى الكبير اوى

بحضور محافظ القاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف .. مصر تحتفي بـ ليلة النصف من شعبان |صور

البحوث الفلكية: العالم الهولندي ليس متخصصا والكواكب والقمر ليس لهما علاقة بالزلازل

الرئيس التونسي يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

هل الزلازل أحد علامات الساعة.. إمام مسجد الحسين يرد على العالم الهولندي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. ضحة على السوشيال ميديا بسبب إطلالة ياسمين رئيس .. شاهد

نتائج متضاربة وجدل علمي.. بدائل السكر تزيد من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

اصطدام مروع لسائقي فيراري في إيطاليا.. شاهد السبب

فستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

بملامح غريبة.. أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره فى الكبير 7.. فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ