فقيد الأمة .. اتحاد الآثاريين العرب ينعى عبد الرحمن الأنصاري

نعى المجلس العربي للآثاريين العرب، نائب رئيسه الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 87 عامًا.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للآثاريين العرب، حيث وصف الراحل أنه فقيد الأمة ومؤسس علوم الآثار بالجزيرة العربية.

نعي الآثاريين العرب للدكتور عبد الرحمن الأنصاري

عبد الرحمن الأنصاري.. مسيرة عطاء

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن الأنصاري شغل منصب عضو مجلس الشورى سابقًا، وإذ يعد من أشهر المؤرخين السعوديين، كما يعزى له إعادة اكتشاف قرية الفاو الأثرية، عاصمة مملكة كندة القديمة الواقعة جنوب الجزيرة العربية في سبعينيات القرن العشرين، كما تولى مهمة الإشراف على أعمال التنقيب فيها على مدى عقدين.

وللراحل الدكتور عبد الرحمن الأنصاري نحو 14 مؤلفاً تناولت الجوانب التاريخية والأثرية في الجزيرة العربية، وثق من خلالها طرق التجارة القديمة والمدن والقرى التاريخية التي تمر من خلالها.

ولد عبد الرحمن الأنصاري في المدينة المنورة عام 1935، وأتم دراسته الثانوية فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر ليحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم ابتعث بعد ذلك إلى جامعة ليدز في المملكة المتحدة للدراسة حيث حصل منها على درجة الدكتوراه في الفلسفة من قسم الدراسات السامية في العام 1966.