خسائر أكبر.. إعلان صادم من أمريكا بشأن تخلي واشنطن وحلفائها عن أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن تخلي واشنطن وحلفائها عن دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر أكبر، بما في ذلك ضحايا بين الأمريكيين.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: "كم هي الخسارة المادية والبشرية، بين الأمريكيين لو توقفنا غن دعم كييف؟".

وأضاف أن "الرئيس بايدن على قناعة بأن هذا سيكلفنا أكثر بكثير من تكلفة دعم أوكرانيا في ميدان القتال الآن".

وتابع قائلا: "هذه حرب الاستقلال. هذه حرب من أجل حق أوكرانيا في الوجود”.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدرك ذلك تماما".