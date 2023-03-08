مزاد سيارات خاص جديد فى مصر .. تفاصيل

تاتى المزادات الخاصة لـ سيارات الحوادث ، من ضمن افضل الفعاليات للحصول على سيارة باسعار منخفضة التكاليف ، بعد ارتفاع اسعار المركبات بشكل مبالغ فيه داخل السوق المحلى ، على امل الحصول عليها واصلاحها باقل التكاليف الممكنة ليحصل فى النهاية صاحب السيارة الجديد على مركبة تعمل بشكل جيد .

لذلك انتشرت خلال الفترة الاخيرة إقامة مزادات لسيارات الحوادث فى مصر ، لشركات حكومية و خاصة تقوم بمثل هذه المزادات ، ومؤخرا أعلنت شركة بيت التأمين المصري السعودي عن المزاد العلني لمجموعة السيارات ، والذى سيقام يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 .

ويتضمن مزاد سيارات الحوادث ، مركبات ملاكي صالحة للتراخيص والبيع سيارة سيارة من موديلات 2015 الي 2022 من ماركات مختلفة .

وتاتى أهم سيارات مزاد بيت التأمين المصري السعودي ، بيجو 508 ، أوبل أسترا ، نيسان صني ، نيسان نقل ، هافال H6 ، رينو لوجان ، بي واي دي F3 ، هيونداي فيرنا ، جلوري دفسك .

وتبدأ المعاينات يوميا بمخازن الشركة عدا الجمعة والسبت من الساعه ٩ صباحاً الى الساعه ٤ مساءً، وتتوفر كراسة الشروط متاحه بمخازن الشركة ، و للمعاينات نظير مبلغ ١٠٠جنيه.