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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات خاص جديد فى مصر .. تفاصيل

مزاد حوادث
مزاد حوادث

تاتى المزادات الخاصة لـ سيارات الحوادث ، من ضمن افضل الفعاليات للحصول على سيارة باسعار منخفضة التكاليف ، بعد ارتفاع اسعار المركبات بشكل مبالغ فيه داخل السوق المحلى ، على امل الحصول عليها واصلاحها باقل التكاليف الممكنة ليحصل فى النهاية صاحب السيارة الجديد على مركبة تعمل بشكل جيد .

 

لذلك انتشرت خلال الفترة الاخيرة إقامة مزادات لسيارات الحوادث فى مصر ، لشركات حكومية و خاصة تقوم بمثل هذه المزادات ، ومؤخرا أعلنت شركة بيت التأمين المصري السعودي عن المزاد العلني لمجموعة السيارات ، والذى سيقام يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 .

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ويتضمن مزاد سيارات الحوادث ، مركبات ملاكي صالحة للتراخيص والبيع سيارة سيارة من موديلات 2015 الي 2022 من ماركات مختلفة .

 

وتاتى أهم سيارات مزاد بيت التأمين المصري السعودي ، بيجو 508 ، أوبل أسترا ، نيسان صني ، نيسان نقل ، هافال H6 ، رينو لوجان ، بي واي دي F3 ، هيونداي فيرنا ، جلوري دفسك .

 

وتبدأ المعاينات يوميا بمخازن الشركة عدا الجمعة والسبت  من الساعه ٩ صباحاً الى الساعه ٤ مساءً، وتتوفر كراسة الشروط متاحه بمخازن الشركة ، و للمعاينات نظير مبلغ ١٠٠جنيه. 

سيارات الحوادث مزاد سيارات الحوادث هيونداي فيرنا رينو لوجان بيجو 508 مزاد بى واى دى الحوادث

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