غيرت سياستها بهذا القرار.. كوريا الجنوبية تساعد أوكرانيا بشكل غير مباشر

وافقت حكومة كوريا الجنوبية، على تراخيص تصدير لبولندا لتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر كراب، التي تضم مكونات كورية جنوبية، حسبما صرح مسؤول في الاستحواذ الدفاعي في سيول لوكالة رويترز اليوم، الأربعاء.

هذه التعليقات هي أول تأكيد على أن كوريا الجنوبية وافقت رسميا على تقديم مكونات أسلحة بشكل غير مباشر على الأقل لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ورفض المسؤولون في سيئول في السابق التعليق على مدافع كراب، مما أثار التكهنات حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية قد وافقت رسميا أو كانت تبحث في الاتجاه الآخر.

وقال كيم هيونج تشيول، مدير قسم أوروبا وآسيا في مكتب التعاون الدولي، إن مكتب مراقبة التكنولوجيا التابع لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) راجع ووافق على النقل.

وقال لرويترز في مقابلة "راجعنا جميع الوثائق والمشكلات المحتملة... ثم اتخذنا قرارا بمنح رخصة تصدير لبولندا".

ومدافع كراب Krab عبارة عن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من انتاج شركة Huta Stalowa Wola البولندية، ومصنوعة من خلال الجمع بين هيكل K9 Thunder الكوري الجنوبي، وبرج BAE Systems البريطاني، ومدفع Nexter Systems الفرنسية عيار 155 ملم، ونظام بولندي للتحكم في الحرائق.

وبعد الحرب الروسية في فبراير من العام الماضي، أرسلت بولندا 18 مدفع إلى أوكرانيا في مايو، ووقع البلدان على أوامر شراء العشرات.

ووصفت روسيا الحرب بأنها "عملية عسكرية خاصة"، واتهم الرئيس فلاديمير بوتين سيول العام الماضي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلا إن مثل هذا القرار سيدمر علاقاتهما الثنائية.



وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في ذلك الوقت إن كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، لم تقدم أي أسلحة.



وتقول إدارته إنه ليس لديها خطط لتغيير تلك السياسة.

وقال يون إن القانون الكوري الجنوبي يجعل من الصعب بيع الأسلحة مباشرة إلى الدول التي تشهد صراعا نشطا.

كما كانت سيول مترددة في إثارة غضب روسيا على الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة ودول الناتو لتوفير الأسلحة والذخيرة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي في سيول لرويترز "من الواضح أننا نعتقد أن كوريا الجنوبية يجب أن تفعل المزيد وقد نقلنا ذلك إلى إدارة يون بانتظام".

وخلال زيارة إلى سيول في يناير، حث الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، كوريا الجنوبية على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مستشهدا بالدول الأخرى التي غيرت سياستها المتمثلة في عدم توفير الأسلحة للدول المتنازعة في أعقاب الحرب الروسي.

واستفادت كوريا الجنوبية من اندفاع أوروبا لإعادة التسلح، حيث وقعت صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 5.8 مليار دولار مع بولندا العام الماضي لشراء مئات قاذفات صواريخ تشونمو، ودبابات K2، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9، وطائرات مقاتلة من طراز FA-50.

وقال كيم إن بولندا ستحتاج إلى مزيد من الإذن من كوريا الجنوبية لتقديم أي من تلك الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا.

وتم تسليط الضوء على حساسية كوريا الجنوبية تجاه هذه القضية من خلال صفقة بيع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في واشنطن إنهم يريدون إرسال الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن كوريا الجنوبية تصر على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون المستخدم النهائي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن المفاوضات بشأن هذا الاتفاق جارية.