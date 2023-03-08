رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا| صور

تمهيدًا لانطلاق المنتدى الأول للجامعات المصرية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وعددًا من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك تمهيدًا لانطلاق وقائع المنتدى الأول للجامعات المصرية، والمنعقد فى رحاب الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي تحت عنوان "جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27COP" والذى يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.

وقالت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه من المقرر أن يتم استهلال الزيارة باصطحاب ضيوف الجامعة فى جولة داخل الحرم الجامعى وذلك لتعريفهم بتاريخ الجامعة وقصة نشأتها وما تضمه من كليات وتصميم معمارى مميز للجامعة وما تتسم من مسطحات خضراء شاسعة ، ثم يعقب ذلك تفقد الحضور للمعرض الفنى والتشكيلي المقام على هامش المعرض وكذلك معرض المشروعات البيئية ، على أن تبداً وقائع الجلسة الرسمية فى تمام الساعة الحادية عشر يشارك رئيس أكاديمية البحث العلمى بمحاضرة موسعة بعنوان "الابتكار الأخضر فى27COP وما بعدها " فى إطار جلسة موسعة لوضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية واستعراض أهم المشروعات المقدمة فى هذا المجال وتنظيم جهود الجامعات المصرية فى مجال التنمية المستدامة .



كما من المقرر أن تشهد جامعة أسيوط غداً ضمن وقائع المنتدى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس الموقر من السادة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للقطاع المختص.