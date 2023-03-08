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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض المشروعات البيئية في جامعة أسيوط

إفتتاح معرض المشروعات
إفتتاح معرض المشروعات البيئية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح معرض المشروعات البيئية للجامعات المصرية وذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات المصرية والمنعقد تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP

وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على رأس كوكبة من السادة رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على تنظيم المنتدى والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن معرض المشروعات البيئية شهد مشاركة كثيفة من عدد من كليات جامعات أسيوط إلى جانب عدد من الجامعات المصرية المشاركة فى وقائع المنتدى والذى تضمن عرض بوسترات توضح أهم المشروعات البحثية الهادفة إلى التعريف بأفكار متنوعة للحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعريف بقضية تغير المناخ  وتداعياتها السلبية بالإضافة إلى معروضات تعكس جهود الكليات المبذولة على الصعيد البحثي لدعم ركائز التنمية .

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وقالت الدكتورة مها غانم، إن المنتدى على مدار اليوم ومن المقرر أن يعقب افتتاح المعرض الجلسة الرسمية للمنتدى ، ثم محاضرة تذكارية للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان الإبتكار الأخضر فى27  COP  وما بعدها فى إطار جلسة موسعة لوضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية إلى جانب جلستين علميتين ضمن أعمال المنتدى وكذلك إنعقاد المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وبحضور أعضاء المجلس الموقر من مختلف الجامعات المصرية .

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