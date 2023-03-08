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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين

المشكلات التي تواجه
المشكلات التي تواجه الباحثين 

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

وقالت الدكتورة هبة فهمي القائم بأعمال رئيس مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة، خلال الاحتفال بـ يوم المرأة العالمى في الفلك، أن المركز يهدف إلي مساعدة الباحثين ويقوم بخدمات بحثية وتدريب الباحثين وتصميمات علمية.

المشكلات التي تواجه الباحثين 

وعرضت “غنيم ” أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين والتي تكون:  
• عدم الدراية الكاملة بمصادر التمويل للبحث العلمي
• صعوبة النشر في المجلات العلمية الدولية ذات معاملات التأثير المرتفعة
• صعوبة في تقديم المشروعات البحثية وضعف فرص قبول هذه المشروعات
•التعرض للنصب أو لعدم الأمانة من التعامل مع جهات غير موثوقة
• عدم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي فيما يفيد حل القضايا المجتمعية
• عدم وجود احصائيات رسمية لمعدلات النشر و ترتيب الباحثين في مختلف كليات جامعة
القاهرة
• صعوبات في التواصل بين الباحثين للتعاون في التخصصات المختلفة
• إهدار للكيماويات وعدم الاستفادة المثلى من إمكانيات معامل الكلية والجامعة.

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كما اشارت إلي أبرز المشكلات التي تواجه كلية العلوم والتي جاءت متملثة في التالبي:
• ضعف الإيرادات.

• عدم وجود احصائيات دقيقة و محدثة لنسب النشر العلمي والمشروعات وبراءات الاختراع
والجوائز وغيرها.

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالإتحاد الدولى الفلكى.

 تقام الاحتفالية عبر زوم عبر رابط الزووم:

https://us02web.zoom.us/j/84081075692?pwd=TitQbXl1eThxUlNZSDFFKzFNaFFwdz09

 كما يوفر المعهد بث مباشر علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

الباحثين يوم المرأة العالمي يوم المرأة العالمى في الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المشكلات التي تواجه الباحثين الدكتورة هبة فهمي مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة كلية العلوم جامعة القاهرة

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