سيدة تعمل فى الجزارة: علمت زوجى المهنة

قالت الحاجة هويدا حسنى ، الملقبة بـ " الإمبراطورة" سيدة تعمل في مهنة الجزارة، إنها تعمل فى المهنة ورثتها عن أبيها وجدها ،



وأضافت هويدا حسني ، خلال لقائها مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الأربعاء، الى أن حبها لوالدها جعلها تمتهن مهنة الجزارة ، حيث انها تنزل المجزر وتعمل وسط عشرات الرجال وهى السيدة الوحيدة فى المجزر.

زوجها

ولفتت إلى أن زوجها كان يعمل فى مهنة لصق البلاط وعلمته مهنة الجزارة وترك عمله الأصلي ويعمل جزار .

وتابعت" طول عمري امشي بمثل انا باكل من تحت يد الزبون وليس هو من يأكل ممن تحت يدي".