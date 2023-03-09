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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأقصر تستضيف معرض الملكة حتشبسوت في إطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون

معبد حتشبسوت بالأقصر
معبد حتشبسوت بالأقصر يستضيف معرض الملكة حتشبسوت

استضاف، اليوم،  معبد حتشبسوت بالأقصر، معرض الملكة حتشبسوت في إطار فعاليات منتدي المرأة العالمي للفنون في نسخته الثالثة والذي يُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينتي الأقصر والغردقة خلال الفترة من 5 وحتى ١٢ مارس الجاري وتنظمه شركة أوستراكا للفنون.

ويشارك في هذا المنتدى والمعرض ٣٠ فنانة تشكيلية يمثلون ١٧ دولة من مختلف أنحاء العالم من بينها مصر، والسعودية، والأردن، ولبنان، وتونس، وإيطاليا، وروسيا، وأوكرانيا، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، حيث تضمنت اللوحات الفنية التي تم عرضها خلال المعرض رؤية تشكيلية لأشهر ملكات مصر في العصر الفرعوني.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق ٨ مارس من كل عام، وتضمنت فعاليات المنتدى تنظيم ورشة عمل فنية ومعرض صور على كورنيش النيل أمام معبد الأقصر وذلك استعداداً لمعرض الملكة حتشبسوت.

كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم برنامج سياحي للفنانات المشاركات به من خلال زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر والغردقة.

هذا بالإضافة إلى افتتاح معرض تشكيلي أخر لهم يوم ١١ مارس الجاري عن السياحة الشاطئية وذلك بمدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبري. وفي ختام المنتدى سيتم تكريم الفنانات المشاركات به.

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الأقصر تستضيف معرض الملكة حتشبسوت في إطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون

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