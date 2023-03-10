نصر سالم: سيناء درع مصر الشرقى وتشكل خطوطا دفاعية

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه لا يمكن التفريط فى أى شبر فى سيناء لأنها درع مصر الشرقى.

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"،المذاع عبر القناة " الأولى"قائلا:" وجود أى عدو على الضفة الشرقية للقناة يعنى وصول نيرانه إلى القاهرة".

مصفوفات جبلية

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق قائلا:" ربنا سبحانه وتعالى خلق سيناء فى شكل مصفوفات جبلية تشكل خطوط دفاعية، تساعد فى الدفاع عن الوطن من الجهة الشرقية".

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، أن مخطط عزل سيناء عن الدولة المصرية بدأ فى عام 2004 بواسطة جماعة الأخوان المصرية، ولكن الشعب المصري دفع بخيرة شبابها للحفاظ على سيناء