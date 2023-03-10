عادل إمام وسمير غانم .. فنان مصري شهير يقلد النجوم في برنامج لبناني | شاهد

حل فنان مصري شاب ضيفا على برنامج "كتير هالقد"، اللبناني الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، عبر شاشة mtv، ويستضيف العديد من نجوم الوطن العربي.

واكتشف هشام حداد، موهبة غير معروفة لدى الفنان الشهير عمرو عبد العزيز الذي شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية الشهيرة، وهي التقليد.

وطلب مقدم برنامج "كتير هالقد"، من عمرو عبد العزيز تقليد عدد من المشاهير المصريين، وتمكن من تقديم شخصياتهم وأصواتهم بدرجة مقربة أبهرت الحاضرين.

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وضمن قائمة الفنانين الذين قلدهم عمر عبد العزيز خلال الحلقة التلفزيونية بشكل تلقائي كل من (حسين الشربيني، لطفي لبيب، يوسف داوود، سناء جميل، أمينة رزق، كمال الشناوي، مفيد فوزي، حسن حسني).

كما تمكن عمر عبد العزيز من تقليد كل من (أبلة فاهيتا، سمير غانم، محمود عبد العزيز،عادل إمام)، وقال إن معظم هؤلاء النجوم يعلمون بقدرته على تقليد أصواتهم، كاشفا عن تقديمه صوت الفنان عبد الله مشرف بصوته من قبل كدوبلاج بدلا منه.

الفنان عمرو عبد العزيز

حرص الفنان عمرو عبد العزيز على تهنئة الفنان حسن الرداد بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، والذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

وقال عبد العزيز لكاميرا صدى البلد إنه سعيد جدا بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم حسن الرداد فى السعودية والإمارات مؤكدا أن جميع أصدقائه يشيدون بأداء الرداد فيه.

وأضاف عبد العزيز أن صديقه حسن الرداد عاني الفترة الأخيرة بعدد من الأزمات المتتالية ويعد هذا الفيلم بمثابة مكافأة له بعد الحالة النفسية التى مر بها الفترة الأخيرة متمنيا أن يحقق مزيدا من النجاح.