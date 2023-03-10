الإصابة تبعد عمر جابر عن المشاركة مع الزمالك أمام إنبي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف عمر جابر لاعب الأبيض من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر إلى صعوبة لحاق عمر جابر بالمباراة المقبلة خاصة وأنه يواصل برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر الجهاز الفني يأمل في لحاق اللاعب بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 17 مارس الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.