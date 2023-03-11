أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في أبريل إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بزيادة 75 سنتا عن الشهر السابق.
وحددت الدولة أسعار الخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر أبريل عند 2.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.
الكويت ترفع سعر بيع الخام لآسيا في أبريل
أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في أبريل إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بزيادة 75 سنتا عن الشهر السابق.