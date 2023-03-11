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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكويت ترفع سعر بيع الخام لآسيا في أبريل

صدى البلد

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت‎ ‎عليها رويترز  أن الكويت رفعت سعر ‏البيع الرسمي لخام‎ ‎التصدير الكويتي لآسيا في أبريل  إلى 2.15 دولار ‏للبرميل‎ ‎فوق‎ ‎متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بزيادة 75 سنتا عن الشهر السابق.‏
وحددت الدولة أسعار الخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر أبريل عند 2.60 ‏دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.‏

دبي دولار الكويت رويترز برميل

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