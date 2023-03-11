الكويت ترفع سعر بيع الخام لآسيا في أبريل

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت‎ ‎عليها رويترز أن الكويت رفعت سعر ‏البيع الرسمي لخام‎ ‎التصدير الكويتي لآسيا في أبريل إلى 2.15 دولار ‏للبرميل‎ ‎فوق‎ ‎متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بزيادة 75 سنتا عن الشهر السابق.‏

وحددت الدولة أسعار الخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر أبريل عند 2.60 ‏دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.‏