الفنان تامر عبد المنعم يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

كشف الممثل تامر عبد المنعم، الحالة الصحية للزعيم الفنان عادل إمام، كما تحدث عن عمرو دياب.

وأكد عبد المنعم، خلال لقاء له ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه على تواصل مع الزعيم عادل أمام، معقبا: "عادل إمام صحته زي الفل وكويس".

مشوار عادل إمام الفني

وأوضح تامر عبد المنعم، أنه قارن بين بداية مشوار عادل إمام الفني، وكذلك بداية مشوار محمد رمضان من حيث البداية الفنية.

وبشأن عمرو دياب، نوه تامر عبد المنعم أنه من محبي وعاشقي عمرو دياب، وهو نموذج يُدرس لمن في مكانه فوق الـ 30 سنة ولا يتحرك من مكانه.

