أخبار الفن| عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف.. تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف، تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد
نشر المطرب أحمد ثروت - ابن الفنان محمد ثروت - مقطع فيديو، له مع خطيبته، بعدما ساندته في أزمة مرضه الأخيرة، إذ أصيب بـ متلازمة ميلر فيشر، التي أفقدته الحركة.
التشويق والإثارة يسيطران على برومو مسلسل الكتيبة 101.. فيديو
عرضت شركة سينرجي للإنتاج الفني، برومو مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.
مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش
يعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.
حذفت كل صورها | حلا شيحة تثير الجدل من جديد بدون حجاب
أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بعد حذفها صورها بالكامل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،
بـ الروب.. حسن شاكوش يستعد لحفل زفافه.. شاهد
نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابة الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.
بيان وردود صادمة.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الأخيرة
أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث تفاجأ جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.
قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف
ظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.
طلب إيدها وهي مخطوبة .. حسن شاكوش يكشف قصة حبه مع عروسته
كشف المطرب حسن شاكوش، في لقاء متلفز له قبل قليل مع برنامج ET بالعربي -على هامش حفل زفافه المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة- قصة حبه مع عروسه ريم طارق.
شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش
بدأت منذ قليل فعاليات حفل زفاف المطرب حسن شاكوش، على عروسه ريم طارق، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، والمقام الليلة الجمعة 10 مارس.
بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها
ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - في حفل زفافهما المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وهي تسجد بفستان الزفاف المكشوف، لتعبر عن فرحتها بزواجها.