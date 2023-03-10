عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف.. تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف، تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

نشر المطرب أحمد ثروت - ابن الفنان محمد ثروت - مقطع فيديو، له مع خطيبته، بعدما ساندته في أزمة مرضه الأخيرة، إذ أصيب بـ متلازمة ميلر فيشر، التي أفقدته الحركة.

 

التشويق والإثارة يسيطران على برومو مسلسل الكتيبة 101.. فيديو

عرضت شركة سينرجي للإنتاج الفني، برومو مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

 

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

يعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

حذفت كل صورها | حلا شيحة تثير الجدل من جديد بدون حجاب

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بعد حذفها صورها بالكامل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،

 

بـ الروب.. حسن شاكوش يستعد لحفل زفافه.. شاهد

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابة الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

 

بيان وردود صادمة.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الأخيرة

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث تفاجأ جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.

 

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

ظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

 

طلب إيدها وهي مخطوبة .. حسن شاكوش يكشف قصة حبه مع عروسته

كشف المطرب حسن شاكوش، في لقاء متلفز له قبل قليل مع برنامج ET بالعربي -على هامش حفل زفافه المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة- قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

 

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

بدأت منذ قليل فعاليات حفل زفاف المطرب حسن شاكوش، على عروسه ريم طارق، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، والمقام الليلة الجمعة 10 مارس.

 

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - في حفل زفافهما المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وهي تسجد بفستان الزفاف المكشوف، لتعبر عن فرحتها بزواجها.

 

حسن شاكوش شيرين حسام حبيب محمد ثروت ابن محمد ثروت الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 حلا شيحة شيرين عبد الوهاب زفاف حسن شاكوش حفل زفاف حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

طلب إيدها وهي مخطوبة .. حسن شاكوش يكشف قصة حبه مع عروسته

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

بـ الروب.. حسن شاكوش يستعد لحفل زفافه.. شاهد

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

التشويق والإثارة يسيطران على برومو مسلسل الكتيبة 101.. فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

أخبار التعليم| بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد.. عميد هندسة القاهرة: الكلية تزخر بالكوادر.. وحركة البحث العلمي تزيد.. والقمر ونجم قلب العقرب جيران

عقوبة قاسية.. كاف يكشف مصير الترجي ولاعبه بعد تعاطي المنشطات

محمد رياض ونجله يجسدان مشهد «لن أعيش في جلباب أبي»| فيديو

تامر عبدالمنعم عن نجاح محمد رمضان: "مش ابن فنان.. ووصل للنجومية بدراعه"

طلب وحيد.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط 10 راقصات.. شاهد| حسن شاكوش يغني في حفل زفافه

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ