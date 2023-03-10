أخبار الفن| عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف.. تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عروسة حسن شاكوش تسجد بفستان مكشوف، تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر المطرب أحمد ثروت - ابن الفنان محمد ثروت - مقطع فيديو، له مع خطيبته، بعدما ساندته في أزمة مرضه الأخيرة، إذ أصيب بـ متلازمة ميلر فيشر، التي أفقدته الحركة.

عرضت شركة سينرجي للإنتاج الفني، برومو مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

يعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بعد حذفها صورها بالكامل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابة الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث تفاجأ جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.

ظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

كشف المطرب حسن شاكوش، في لقاء متلفز له قبل قليل مع برنامج ET بالعربي -على هامش حفل زفافه المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة- قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

بدأت منذ قليل فعاليات حفل زفاف المطرب حسن شاكوش، على عروسه ريم طارق، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، والمقام الليلة الجمعة 10 مارس.

ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - في حفل زفافهما المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وهي تسجد بفستان الزفاف المكشوف، لتعبر عن فرحتها بزواجها.