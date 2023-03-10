تامر عبدالمنعم عن نجاح محمد رمضان: "مش ابن فنان.. ووصل للنجومية بدراعه"

تحدث الممثل تامر عبد المنعم، عن الفنان محمد رمضان وسبب اعتزاره عن المشاركة فى مسلسل العمدة.

وأكد عبد المنعم خلال لقاء له ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد ” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنان محمد رمضان بدأ حياته الفنية دون أدنى مساعدة.

شواره الفنى

وتابع قائلا: "محمد رمضان بدأ مشواره الفنى، مع جيل كان كل اللى فيه أبناء فنانين".

وأضاف تامر عبد المنعم قائلا: "محمد رمضان مش ابن نجم، وله كل الاحترام على ما وصل له فى حياته، وصاحب مشوار بدراعه وأنا بحب النوعية دى".

وأشار تامر عبد المنعم إلى أنه اعتذر عن مسلسل «العمدة» في رمضان بسبب سفره خارج مصر لشراء أجهزة في ما يعرف بـ سينما الشعب.