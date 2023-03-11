عضو التحالف الوطني: مبادرة كتف بكتف ترفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة|فيديو

قال سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف" تم إطلاقها في هذا التوقيت بدافع إحساس القيادة السياسية في مصر بالأسر الأولى بالرعاية، التى هي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" – أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

