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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني: مبادرة كتف بكتف ترفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة|فيديو

كتف في كتف
كتف في كتف

قال سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف"  تم إطلاقها في هذا التوقيت بدافع إحساس القيادة السياسية في مصر بالأسر الأولى بالرعاية، التى هي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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عضو التحالف الوطني: مبادرة "كتف في كتف" غير مسبوقة

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عضو التحالف الوطني: حملة "كتف في كتف" تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة

وأضاف سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" – أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأشار سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
 

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