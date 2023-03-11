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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف تفاصيل جديدة حول سيارتها الكهربائية في المستقبل| صور

صدى البلد

كشف ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني العديد من المعلومات مستقبل العلامة التجارية وخططها للكهرباء بشكل أكبر. 

صرح وينكلمان أنه مع اقتراب طرح أول سيارة خارقة كهربائية رائدة في صناعة السيارات في المستقبل القريب، نتعلم المزيد عنها وعن بقية المجموعة. السيارة الأكثر شعبية التي تبيعها ، Urus، ستصبح كهربائية بالكامل لعام 2029.

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لامبورجيني تكشف تفاصيل جديدة حول سيارتها الكهربائية في المستقبل

لقد وضعت لامبورجيني خططًا عامة لانتقالها إلى مستقبل كهربائي من قبل ولكن ليس بهذه التفاصيل أبدًا، حيث كانت تأمل في تقديم أول إصدار هجين لها هذا العام وسيحدث ذلك بالفعل في وقت لاحق من هذا الشهر عندما تكشف النقاب عن خليفة أفينتادور، كما أنها تريد الحصول على تشكيلة من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

 

في وقت ما من عام 2028 ، سنحصل على أول سيارة لامبورجيني كهربائية بالكامل بأربعة مقاعد سوبر جراند تورر، والآن نعلم أن السيارة التي ستحل محل أوروس الحالية ستكون الثانية. 

 

في حديثه إلى الصحفيين، قال وينكلمان "في عامي 28 و 29 سيكون لدينا 4 نماذج كهربائية وهجينة، وستكون أول سيارة كهربائية بالكامل تعمل ببطارية قابلة للشحن في عام 2028، وبعد ذلك في عام 2029 سيتم تقديم أوروس الكهربائية الجديدة ".

 

تم الإبلاغ عن هذه الخطوة لأول مرة من قبل Road & Track، وتعني هذه الخطوة أن آخر اثنين من سيارات لامبورجيني التي سيتم تشغيلها بالكهرباء بالكامل سيكونان أكثر إصداران يركزان على الأداء للعلامة التجارية، بينما ننتظر الكلمة الرسمية بشأن خليفة أفينتادور ، أكد وينكلمان أن استبدال هوركان سيكون بالفعل هجينًا إضافيًا.

 

تختبر لامبورجيني حالياً الإصدار الهجين الجديد من أوروس الحالي، كل هذه التحركات ستساعد لامبورجيني على تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بشكل كبير، قال وينكلمان على وجه التحديد أن السيارتين الكهربائية التي تعمل بالبطارية ستساعدها في خفض الانبعاثات بنسبة 80% تقريبًا مقارنة بما تنتجه اليوم.

 

نتوقع معرفة المزيد حول كيفية اقتراب لامبورجيني بالضبط من فصلها الجديد من الكهرباء في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي الوقت الحالي نعلم أن السيارة الخارقة الرائدة التالية في ترسانتها تصل قوتها إلى 1001 حصان من خلال استخدام محرك V12يستنشق الهواء بشكل طبيعي وثلاثة محركات كهربائية إضافية.

لامبورجيني الكهربائية ستيفان وينكلمان وينكلمان أفينتادور آوروس

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