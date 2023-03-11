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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

أحمد السقا ووالده
أحمد السقا ووالده الفنان الراحل صلاح السقا

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير صلاح السقا ، والد الفنان أحمد السقا ، والذى يعد رائد فن تحريك العرائس في مصر والوطن العربي.  

 ولد  الفنان الراحل سلاح السقا في 11 مارس 1932، بمحافظة الدقهلية ، وقد وقد حصل على ليسانيس حقوق وقد عمل  في بداية مشواره المهني  بالمحاماة  ولكن تلك الفترة لم تزيد على عام.


التحق صلاح السقا بعد ذلك  بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد "سيرجي أورازوف"، الذي يعد الأب الروحى لفناني العرائس في العالم ، وقد سافر بعدها السقا إلى رومانيا وحصل على دبلومة الإخراج المسرحي، وتخصص في فن العرائس.

صلاح السقا وابنه أحمد السقا 


بعد ان حصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج ، عاد الى مصر مرة أخري، ليقدم عشرات الأعمال الفنية من أهمها: "الليلة الكبيرة، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، مقالب صحصح وتابعه دندش، حكاية سقا" ، بالاضافة الي أوبريت "الليلة الكبيرة"، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي.


 ساهم  صلاح السقا بعد ذلك في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، العراق.

صلاح السقا وابنه أحمد السقا 

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حضر له الرئيس جمال عبد الناصر عرضا مسرحيا عام 1960 وأبدى إعجابه به بشدة فقرر إنشاء مسرح للعرائس يكون السقا مديرا له، وبعد ذلك تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة حتى 1988 حتى 1990.

الفنان الراحل صلاح السقا 


-حصل صلاح السقا على العديد من الجوائز، منها الجائزة العالمية الثانية من بوخارست في بداياته الفنية، وفي 1973 حصل على الجائزة الأولى ببرلين، كما نال شهادة تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية في 1980، كما منحه عمدة "مستل باخ" بالنمسا وساما خاصا بمناسبة عرض الليلة الكبيرة عام 1989، وكانت النمسا كرمته من قبل عام 1980، ونال الدرع المميز من مهرجان جرش الأردن 1985.
 

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