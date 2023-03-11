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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

شاركت المطربة وعد السعودية، صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت وعد بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وتألقت المطربة وعد، ببنطال باللون الأبيض، واختارت عليه قميص باللون الابيض بأكمام طويلة، وارتدت عليه جاكيت باكمام طويلة باللون الليموني وبتصميم مميز من الأكتاف، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت بترك خصلات شعرها على كتفيها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد

 

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

المطربة وعد 

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم وقرطين وقلادة باللون الفضي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد
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