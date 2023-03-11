تحرك جديد فى أسعار الذهب العالمية | اعرف التفاصيل

حققت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة على هامش تداولات مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التوظيف الأمريكية المقرر صدورها اليوم والتي سيكون لها تأثير كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة حيال وتيرة رفع اسعار الفائدة.

شهدت عقود الذهب الفورية ارتفاعا بنحو 0.04% لتصل إلى 1,831.76 دولارا للأوقية، بالإضافة لصعود عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.14% مسجله حوالي1,837.20 دولارا للأوقية.

ولقد حظيت أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من 6 عملات أجنبية رئيسة أخرى، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، مما رفع من جاذبية السلع المقومة به خصوصا أسعار الذهب نظرا لأنه يضعف من تكلفة حامليه، حيث سجل مؤشر الدولار تراجعا بمعدل 0.04% واستقر قرب مستوى 105.263 نقطة تقريبا، بما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع.

وايضا، وجدت أسعار معدن الذهب بعض الدعم جراء هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، مما عزز من تحركات أسعار الذهب ، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعا بنحو 1.74% ووصلت إلى 3.855 نقطة. وكذلك، انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 1.54% لتسجل نحو 4.0182 نقطة، وهذا بدوره يدعم من مستويات أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق باهتمام شديد صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتي من المُزمع صدورها في وقت لاحق بهذا اليوم، والتي سيكون لها تأثير واضح وكبير على تحركات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية حيال تحديد مستويات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مارس، وبحال جاءت بيانات التوظيف الأمريكية سلبية وأقل من المتوقع ستؤثر سلبا على تداولات الدولار الأمريكي، نظرا لأنها ستعطي إشارة للفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع الفائدة أي الإبقاء على نفس مستويات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا بدوره سيعزز من صعود أسعار الذهب.

سجلت عقود الفضة الفورية تراجعت بمعدل 0.12% واستقرت عند 20.05 دولارا للأوقية، كما هبطت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1.06% لتصل إلى مستوى 938.46 دولارا للأوقية، فضلا عن انخفاض أسعار البلاديوم بنحو 2.04% ووصلت إلى 1,366.60 دولارا للأوقية.