عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك جديد فى أسعار الذهب العالمية | اعرف التفاصيل

تحرك جديد فى أسعار
تحرك جديد فى أسعار الذهب العالمية

حققت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة على هامش تداولات مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التوظيف الأمريكية المقرر صدورها اليوم والتي سيكون لها تأثير كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة حيال وتيرة رفع اسعار الفائدة.

شهدت عقود الذهب الفورية ارتفاعا بنحو 0.04% لتصل إلى 1,831.76 دولارا للأوقية، بالإضافة لصعود عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.14% مسجله حوالي1,837.20 دولارا للأوقية.

ولقد حظيت أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من 6 عملات أجنبية رئيسة أخرى، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، مما رفع من جاذبية السلع المقومة به خصوصا أسعار الذهب نظرا لأنه يضعف من تكلفة حامليه، حيث سجل مؤشر الدولار تراجعا بمعدل 0.04% واستقر قرب مستوى 105.263 نقطة تقريبا، بما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع.

وايضا، وجدت أسعار معدن الذهب بعض الدعم جراء هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، مما عزز من تحركات أسعار الذهب ، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعا بنحو 1.74% ووصلت إلى 3.855 نقطة. وكذلك، انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 1.54% لتسجل نحو 4.0182 نقطة، وهذا بدوره يدعم من مستويات أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق باهتمام شديد صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتي من المُزمع صدورها في وقت لاحق بهذا اليوم، والتي سيكون لها تأثير واضح وكبير على تحركات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية حيال تحديد مستويات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مارس، وبحال جاءت بيانات التوظيف الأمريكية سلبية وأقل من المتوقع ستؤثر سلبا على تداولات الدولار الأمريكي، نظرا لأنها ستعطي إشارة للفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع الفائدة أي الإبقاء على نفس مستويات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا بدوره سيعزز من صعود أسعار الذهب.

سجلت عقود الفضة الفورية تراجعت بمعدل 0.12% واستقرت عند 20.05 دولارا للأوقية، كما هبطت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1.06% لتصل إلى مستوى 938.46 دولارا للأوقية، فضلا عن انخفاض أسعار البلاديوم بنحو 2.04% ووصلت إلى 1,366.60 دولارا للأوقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

قبل رمضان .. كيلو اللحوم البلدي بـ 160 جنيها بمنافذ وزارة الزراعة

5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز.. اعرف التردد

بسعر الصيني.. تعرف على أشهر سيارة فرنسية في مصر

هل يجب تكرار نية الصيام لشهر رمضان يوميا.. علي جمعة يحسم الجدل

الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود المخملي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ