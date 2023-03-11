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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار الدولار فى دولة العراق

صدى البلد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وبحسب وسائل إعلام، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 157050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 157800 دينار مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان أسعار الدولار لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أن محلات الصيرفة تداولت الدولار وسجلت انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر الدولار البيع 157500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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