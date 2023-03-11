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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: الدولة المصرية تبذل جهودًا عظيمة لمواجهة ظاهرة التسرب المدرسي

المدارس المجتمعية
المدارس المجتمعية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية حريصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصري، وتضمنت خطتها في هذا الإطار العديد من الإجراءات والتدابير المهمة مثل زيادة الميزانية المخصصة للتعليم، وتطوير مناهج الدراسة لتناسب متطلبات العصر الحديث، وتدريب المعلمين على الطرق الحديثة للتعليم والتقنيات الحديثة في مجال التعليم.

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وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضا  إنشاء مدارس وفصول التعليم المجتمعي ومراكز تعليمية جديدة وتجديد المدارس القديمة، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتحديث نظام التعليم المصري.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية باتاحة مدارس وفصول التعليم المجتمعي، تهدف إلى توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب بغض النظر عن مكان إقامتهم أو حالتهم الاجتماعية، كما تسعى الدولة إلى الحد من معدلات التسرب المدرسي وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع، وهذا يعكس اهتمام الدولة بمستقبل الأجيال القادمة ورغبتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصري.

وأضاف الخبير التربوي أن مدارس التعليم المجتمعي في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحسين مستوى التعليم والحد من الأمية، وتوفير فرص تعليمية للطلاب الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المدارس الرسمية بسبب البعد أو الظروف المادية، وهذا يعد مكسبًا كبيرًا للمجتمع المصري وتعزيزًا للمساواة في فرص الحصول على التعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تعمل على الحد من التسرب من التعليم لسد منابع الأمية ، من خلال إعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للإلتحاق بالتعليم من خلال المدارس المجتمعية .

وتعد المدارس المجتمعية، مدارس ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية ، وتقبل المدارس المجتمعية الطلاب من سن 9 سنوات إلى سن 14 عاما من المتسربين من التعليم العام المفصولين، كما يتم قبول التلاميذ من سن 6 سنوات في المدارس التي تبعد 2 كيلو متر عن المدرسة العامة، وفي غير ذلك لا يقبل

وتتولى عملية التدريس في المدارس المجتمعية معلمات يطلق عليهن وصف “ميسرات” ، حيث يقمن بتيسير العملية التعليمية داخل المدارس المجتمعية ، من خلال الأنشطة التعليمية والتدريبية المختلفة، للتأكد من حصول الطلبة على الاستفادة القصوى من تلك الأنشطة، خاصة أن هؤلاء الأطفال يتم إدراجهم تحت فئة المتسربين من التعليم.

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