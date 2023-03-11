أخبار التعليم.. حجازي يرد على شكاوى صرف رواتب المعلمين على اساسي2014.. الخشت: جامعة القاهرة تعيش عصر المشروعات وتكلفة المستشفى الجنوبي 532 مليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

معهد الأورام: 18 سريرا كامل التجهيزات الطبية داخل العناية المركزة

تفتتح جامعة القاهرة، الآن، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة.

الخشت: جامعة القاهرة تعيش أكبر عصر لمشروعتها وتكلفة المستشفى الجنوبي 532 مليون جنيه

تفتتح جامعة القاهرة، الآن، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة.

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم .

الجامعة البريطانية بمصر تنظم نموذجا لمحاكاة مؤتمر دولي أكاديمي في مجال العلوم السياسية

نظم قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، نموذج محاكاة لمؤتمر دولي في مجال العلوم السياسية، وذلك في نستخته الثالثة محليًا والأولى دوليًا، تحت عنوان "التنوع والثقة والسلام والتنمية الشاملة"، وذلك إيمانًا بدور الجامعة والكلية في تحقيق أهداف للتنمية المستدامة.

خبير تعليم يكشف لـ"صدى البلد" مميزات المدارس المجتمعية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تعمل على الحد من التسرب من التعليم لسد منابع الأمية، من خلال إعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بالتعليم من خلال المدارس المجتمعية .

"عاشور" يشهد توقيع بروتوكول للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة كنواة لتحالف الإقليم الشمالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

بأعمل اللي أقدر عليه|حجازي يرد على شكاوى صرف رواتب المعلمين على اساسي2014

تلقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناشدات عاجلة من المعلمين على جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتساب بشأن احوالهم المادية واساسي رواتبهم.