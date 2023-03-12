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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الحج السعودي يزف بشرى سارة بشأن العُمرة

العُمرة
العُمرة

أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانهم زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال "الربيعة" عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة”.

وأضاف الربيعة، أنه تمت إتاحة العمرة وزيارة المسجد النبوي للمقيمين في دول الخليج دون اشتراط مهنة محددة.

تأشيرة سياحية

وكانت المملكة قد أعلنت الخميس الماضي، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج، بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة.

وقالت وزارة السياحة عبر حسابها بموقع “تويتر” “نعلن عن التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العُمرة”.

الحج المسجد النبوي مكة المكرمة المملكة العمرة مجلس التعاون الخليجي

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