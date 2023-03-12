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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس أمن الدولة الأسبق: تحرك القوات المسلحة أنقذ الموقف في 2011

صدى البلد

كشف اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، تفاصيل الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير 2011، مؤكدا أنه لم ينقذ الموقف إلا تحرك القوات المسلحة، حيث تحركت القوات للسيطرة على الموقف واستعادة زمام الوضع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: "كانوا يقومون بتتبع القيادات الفاعلة ويتم وضعها في السجون، مضيفًا: "عندما حللوا ما حدث في الوطن العربي خلال 2011، وجدوا أنه كان وفق مخطط مُعدد سلفًا.

ونوّه بأن مخطط الشرق الأوسط الكبير كان كبيرًا جدًا، وحركة حماس هى الجناح العسكري لجماعة الإخوان.

وأضاف: "العناصر التي يتم رصدها كانت تتلقى التدريب في غزة وتنتقل لسيناء"، مشيرًا إلي أن الهدف من هذه الهجمات الإرهابية هو رفض القيادة المصرية إعطاء جزء من سيناء لإنشاء دولة فلسطينية.

25 يناير القوات المسلحة القيادة المصرية جماعة الإخوان الوطن العربي الاخوان المسلمين الإرهاب

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